Dolar güne nasıl başladı?

Dolarda dün akşam saatlerinde yaşanan yukarı hareketin ardından gün biraz daha sakin başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3.90 TL seviyesinin hemen altından el değiştiriyor.

Dün döviz piyasasında hareketli bir gün yaşandı. Özellikle Euro'daki hareket dikkat çekerken, 4.60 TL üzerini görerek yeni bir rekor kırdı.

Genelde yurtdışı haber akışına bağlı hareket eden piyasalarda dün Almanya'nın ekonomik büyüme rakamlarının olumlu gelmesi Euro lehine bir rüzgar estirdi.

Euro dün 1.1805'e kadar yükseldikten sonra bugün 1.1795'ten işlem görüyor. Euro geçen hafta 1.1553 dolara kadar gerileyerek üç buçuk ayın dip seviyesini görmüştü.



Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyorlar.

Dolar içeride saat 07.45 itibariyle 3.8947 TL'den, Euro ise 4.5875 TL'den işlem görüyor.

Intergral Yatırım'dan yapılan yorumda, doların 3.85 TL üzerindeki seviyesini korumaya devam ettiği belirtilerek, "Kurun bu seyrinde ısrarcı olması 3.85-3.90 aralığını ihlal etmesine neden oluyor. Buna karşın, kurda olası geri çekilmelerde ise 3.85 bölgesinin altında 3.80-3.85 aralığı karşımıza çıkmakta." denildi.

Borsa yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,18 değer kazancıyla 110 bin 148 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.288,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi de yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile elektrik oldu.