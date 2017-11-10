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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Yıldırım-Pence görüşmesinden somut adımların çıkmaması nedeniyle dolar aşırı bir tepki vermedi

10 Kasım 2017 11:24

Dolar, Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinden somut adımlar çıkmaması nedeniyle aşırı bir tepki vermezken yatay seyrine devam ediyor. Dün 3.8677 ile kapanan dolar bu sabah (10 Kasım 2017) 3.8675 düzeyinde.

Dolar/TL dün yaşanan sert yükseliş hareketinin ardından dün gelen düzeltme ile bir ara 3.84'e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamazken, piyasalar Başbakan Yıldırım'ın ABD temaslarını izlemeye devam ediyor.

Yıldırım'ın Pence ile arasında gerçekleşen görüşmede olumlu mesajlar verilse de piyasalar somut gelişme göremediği için kuru aşırı bir tepki vermeyerek yatay seyrini sürdürdü.

Her ne kadar vizeler konusunda sınırlı bir yumuşama yaşansa da piyasalar ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşme gösterip gösteremeyeceğine odaklanmış durumda. Bu durumda ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi TL varlıkları olumsuz etkiliyor.

Analistler TL'nin çok fazla negatif ayrıştığını söyleyerek, önceki gün çok yükselen swap faizlerinin gerilemesine dikkati çekiyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin risk durumlarında düzelme oluşmadan piyasalarının rahatlaması beklenmiyor.

Dün 3.8677 ile kapanan dolar 10 Kasım sabah 08:00 sularında 3.8675 düzeyinde işlem görüyor.

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