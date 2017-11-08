Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda değer kazananan doların içerideki yükselişi de sürüyor. Dün 3,89'u aşan dolar bu sabaha 3,87 seviyesinde başladı.

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı sınırlı da olsa vize başvurularını kabul etmeye başlamasının ardından hafta başında gerileyen dolar/TL tekrar yönünü yukarı çevirerek yüksek seviyelerde seyrini sürdürüyor.

Pazartesi akşamı 3,82 liraya kadar inen dolar, dün yeniden 3,89 lirayı aşarak 1 ayın zirvesini gördü. ABD basınında vergi reformunun gecikebileceği yönünde çıkan haberlerle kısmen gerileyen dolar içerde yeni sabaha 3,8750 seviyesinde başladı.

Euro/dolar 1,1555 ile 3,5 ayın en düşüğünü, dolar endeksi de 95,15 ile 3,5 ayın en yükseğini gördü.

Euro/TL ise dün 4,51 liranın üzerine çıktıktan sonra bugün 4,4850 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine odaklanan piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacağı görüşmeyi bekliyor