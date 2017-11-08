T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3,89'u aşan dolar bu sabaha 3,87 seviyesinde başladı

08 Kasım 2017 12:39

Küresel piyasalarda değer kazananan doların içerideki yükselişi de sürüyor. Dün 3,89'u aşan dolar bu sabaha 3,87 seviyesinde başladı.

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı sınırlı da olsa vize başvurularını kabul etmeye başlamasının ardından hafta başında gerileyen dolar/TL tekrar yönünü yukarı çevirerek yüksek seviyelerde seyrini sürdürüyor.

Pazartesi akşamı 3,82 liraya kadar inen dolar, dün yeniden 3,89 lirayı aşarak 1 ayın zirvesini gördü. ABD basınında vergi reformunun gecikebileceği yönünde çıkan haberlerle kısmen gerileyen dolar içerde yeni sabaha 3,8750 seviyesinde başladı.

Euro/dolar 1,1555 ile 3,5 ayın en düşüğünü, dolar endeksi de 95,15 ile 3,5 ayın en yükseğini gördü.

Euro/TL ise dün 4,51 liranın üzerine çıktıktan sonra bugün 4,4850 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine odaklanan piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacağı görüşmeyi bekliyor

ETİKETLER

dolardolar ne kadardolar kuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24