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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Fed açıklaması sonrasında dolar güçlenirken, altın, yen, ABD tahvili yatırım araçları değer kaybetti

22 Eylül 2017 12:13

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.4972 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5110'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.1840'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1960 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 56.37, altının ons fiyatı da 1297.64 dolardan işlem görüyor.

Fed bitti, politik gelişmeler takip ediliyor

Haftanın sürprizi 2017 Aralık ayında faiz artışı için kapıyı açık bırakan Fed’den geldi. Fırtınalar sonrası ekonomideki yavaşlamayı geçici gören ve faiz patikasında değişikliğe gitmeyen Fed açıklaması sonrasında dolar güçlenirken, altın, yen, ABD tahvili gibi emin liman olarak görülen yatırım araçları değer kaybetti.

Jeopolitik riskler TL’nin görece negatif ayrışmasına neden oluyor. Dolayısıyla piyasanın gözü kulağı artık Kuzey Irak’tan gelecek haberlerde. Dün K. Irak’taki referandumun ertelenebileceği iddiaları dolar/TL’ye hemen gevşeme olarak yansıdı. Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinin ardından ABD’den gelecek haberler de izlenecek.

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