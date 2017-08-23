Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL uzun süredir beklenen psikolojik seviye olan 3.50'yi hafta başında aşağı yönde kırmasının ardından iki ayın en düşük seviyesindeki seyrine devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 3,50 sınırında işlem görüyor. Euro 4,11'in üzerinde hareket ediyor.



Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe ve cuma günü Jackson Hole'de düzenleyeceği yıllık sempozyuma çevrildi. Oradan gelecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.



Avrupa ve ABD merkez bankası başkanlarının para politikasına ilişkin güçlü bir sinyal vermesi beklenmiyor.



Dolar pazartesi günü 3,4920 ile 27 Haziran'dan beri en düşük düzeye gerilemişti.