Dolar güne nasıl başladı?

FED'in faiz kararı öncesi döviz piyasası hareketlendi. Dolar 3.57, euro 4.16 seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde, Almanya gerginliğinin de etkisiyle yükselen dolar 3.57 liraya çıktı.

FED’in dün başlayan toplantısına ilişkin bugün TSİ 21:00’de açıklanacak kararlarda, faiz oranlarının değişmesi beklenmiyor. Buna karşılık piyasa oyuncuları ve analistler, açıklanacak kararlarda FED’in para politikasında sıkılaştırmaya ne zaman başlayacağına ilişkin ipuçları arayacak.

Erken saatlerde 3.5739 liraya kadar yükselen dolar 3.57 liranın hemen altına çekilirken, euro da 4.15 – 4.16 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Ahlatçı Yatırım’ın bugünkü günlük piyasa bülteninde, “Türk Lirası’nda süren kırılganlıkla beraber 3,58 seviyesini hedefleyen kurda bu seviyenin kalıcı olarak aşılamadığını görüyoruz. Bugün gerçekleşecek olan FOMC (Fed – Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı piyasalar tarafında önemle takip ediliyor olacak. Dolarda 3.58 lira seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde 3.6025-3.6250 direnç bölgesi fiyatlamaların bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkabilir. Oluşabilecek bir geri çekilmede ise 3.5625 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir” denildi.

Türkiye piyasalarında, FED’den gelecek açıklamaların yanında, Büyükada’da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olmasına bağlı olarak artan gerginlik de yakından izleniyor. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya ile yaşanan gerginliğin ekonomiye de yansıyabileceğine ilişkin kaygılar döviz ve hisse senedi piyasalarını da etkiliyor.