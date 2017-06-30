Dolar güne nasıl başladı?

Haftanın son işlem gününde bankalararası piyasada dolar 3,52'nin üzerinde hareket ediyor. Euro 4 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Doların seyrinde global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.



Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 95.505'e geriledi. Haftalık bazda düşüş yüzde 2'ye yaklaştı.



Dolardaki zayıf seyir dolar/TL'nin de tarihi rekorlardan gerilediği 3.50'li seviyelerden yukarı yönlü anlamlı bir kırılım yaşamasının önüne geçen önemli nedenlerin başında yer alıyor.