T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Doların seyrinde global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor

30 Haziran 2017 12:34

Haftanın son işlem gününde bankalararası piyasada dolar 3,52'nin üzerinde hareket ediyor. Euro 4 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Doların seyrinde global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. 

Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 95.505'e geriledi. Haftalık bazda düşüş yüzde 2'ye yaklaştı. 

Dolardaki zayıf seyir dolar/TL'nin de tarihi rekorlardan gerilediği 3.50'li seviyelerden yukarı yönlü anlamlı bir kırılım yaşamasının önüne geçen önemli nedenlerin başında yer alıyor.

ETİKETLER

dolardolar ne kadar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24