Dolar güne nasıl başladı?

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Ekonomi

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Bankalararası piyasada dolar/TL 3,51'in üzerinde seyrediyor, Euro da 4 lirayı aştı

28 Haziran 2017 12:33

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,51'in üzerinde seyrediyor. Euro da şu an 4 lirayı aşmış durumda.

ABD'de sağlık reformu yasasına ilişkin oylamanın ertelenmesinin ardından dolarda küresel değer kaybı görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,51'in üzerinde hareket ediyor. 

Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi dün yüzde 1 gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyirle 96.443 seviyesinden işlem görüyor. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Dreaghi'nin açıklamaları sonrası eurodaki güçlenmeyle euro/TL yükseldi. Euro 4 liraya yakın seyrediyor. Draghi, Avrupa'da ekonomik görünümün iyileşmesiyle beraber ECB'nin politika araçlarını uyarlamaya başlayabileceğini açıkladı. 

Euro, Draghi'nin parasal genişleme programının günlerinin sınırlı olabileceği sinyallerini vermesinin ardından 10 ayın zirve seviyelerini gördü.

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