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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Gelişmekte olan ülkelere paralel dolar 3,54'ün üzerinde hareket ediyor

21 Haziran 2017 12:34

Gelişmekte olan ülkelere paralel dolar 3,54'ün üzerinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası tarafından gelen açıklamaların dolarda küresel değerlenmeye neden olması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Güney Afrika'da merkez bankası ile ilgili gelişmelerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik risk iştahı azaldı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,54'ün üzerinde hareket ediyor. Euro 3,94 civarında seyrediyor. 

Petrol, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına riayet ettiğini gösteren verilere rağmen dün gerilediği kasım ayından bu yana en düşük seviyelerden işlem görüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Güney Afrika'ya, merkez bankasının "kritik" bağımsızlığına müdahale etmesi durumunda kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına indirebileceği uyarısında bulundu.

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