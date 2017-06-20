Dolar güne nasıl başladı?

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Ekonomi

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Dolar/TL bankalararası piyasada 3,51'in üzerinde işlem görüyor

20 Haziran 2017 12:38

Dolar/TL bankalararası piyasada 3,51'in üzerinde işlem görüyor.

New York Fed Başkanı William Dudley'nin dün para politikasına ilişkin açıklamaları sonrası dolardaki değer kazancıyla yükselen dolar/TL'de küresel piyasalara paralel seyir görülüyor.

Dolar, dün açıklamalarda bulunan Fed'in önde gelen yetkililerinden Dudley'in enflasyon ve maaşlarda toparlanma olması yönünde Fed'in faiz artışlarını destekler nitelikte açıklamaları sonrası yen karşısında üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Dudley, para politikasını sıkılaştırmaya şu anda ara verilmesinin ABD ekonomisini tehlikeye atacağını, işsizliğin ve enflasyonun ise "olabilecek iyi seviyelerde" olduğunu söylemişti.

Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 97.609 seviyesine kadar yükselerek 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

İçeride bankalararası piyasada dolar/TL 3,51'in üzerinde seyrediyor. Euro 3,92'nin üzerinde hareket ediyor. 

Dolar, Dudley'in açıklamaları sonrası 3,52'yi aşmıştı.

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