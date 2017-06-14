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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

BIST 100 endeksi 176,29 açılışta puan arttı

14 Haziran 2017 13:50

Serbest piyasada dolar 3,5160 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne başladı. Şu anda dolar, (TSİ-10.52) 3,5190 seviyesinde işlem görüyor.

Euro ise 3,9460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9470 liradan satıldı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 176,29 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. 

Dün, güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, 100.000,79 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistlerin psikolojik direnç olarak nitelendirdiği 100.000 seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen endeks, günü yüzde 0,14 düşüşle 99.299,67 puandan tamamladı.

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