Dolar güne nasıl başladı?

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir haftada yaşanan her iki yönlü sert dalgalanmalar ardından Beyaz Saray'ın ekonomi politikaları alanında adım atmaya başlayacağı beklentisiyle doların uzun bir aranın ardından değer kazanmasına paralel dolar/TL de yönünü hafif yukarı çevirdi.



Bankalararası piyasada dolar 3,57-3,58 civarında hareket ediyor. Euro 4 lira sınırında seyrediyor.



Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye ilettiği bütçe tasarısının ardından ABD'nin ekonomi alanında adım atmaya başlayacağı beklentisiyle altı buçuk ayın dip seviyelerinden yükseldi.



Doların altı büyük para birimine karşı performansını gösteren dolar endeksi 11 Mayıs'ta 100 seviyesine oldukça yakın seyrederken kısa sürede 97 seviyesinin altına inerek doların sert bir değer kaybı yaşadığına işaret etmişti. Endeks 97.5 seviyesine doğru yükselişe geçti.



Piyasalar Fed'in bu akşam yayımlanacak toplantı tutanaklarını izleyecek. Yatırımcılar para politikasında sıkılaşmaya yönelik ipuçlarını yakından takip edecek.



İçeride ise kongre sonrasında kabinede değişiklik yapılıp yapılmayacağı piyasaların radarında bulunuyor.