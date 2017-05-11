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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Faiz artış beklentileri doların güçleneceği beklentilerini de artırıyor

11 Mayıs 2017 12:32

Jeopolitik risklere bağlı olarak yükselen dolar/TL yeni güne düşüşle başladı.

Kur saat 09.01'de yüzde 0.08 kayıpla 3.5840'tan işlem görüyor. Euro ise 3.90 seviyesini aştı.

Dolar/TL 'nin önceki gün jeopolitik risklerle 3.61'e yükselmesini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir oynaklık olmadığını, doğal bir dalgalanma yaşandığını söyledi. Canikli, "Son derece dar bir bantta dalgalanıyor, şu anda istikrar kazanmış bir para ve Döviz piyasasından bahsedebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg'in haberine göre, bölgesel Fed (ABD Merkez Bankası) başkanları da bu hafta konuşmalarını sürdürüyor. Son olarak dün Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, bu yıl üç faiz artırımına daha gidilmesinin makul olduğunu söyledi. Faiz artış beklentileri doların güçleneceği beklentilerini de artırıyor.

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