Dolar güne nasıl başladı?

Son dönemde artan küresel risk iştahı ile iyimser bir seyir izleyen gelişmekte olan ülke para birimleri, hafta sonu Fransa seçimlerinin tamamlanmasının ardından kâr satışlarının etkisi altında kalırken; dolar/TL de bu harekete paralel yukarı yönlü hareket izliyor. Dün akşam saatlerinde 3.56'nın hemen üzerinde işlem gören dolar/TL bu sabah saat 08.31'de güne 3.5905/3.5936 seviyesinden başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bankacılar kurda devam eden lokal döviz alımlarının da etkisiyle zaten 3.50 seviyesinin altında kalıcı bir seyir öngörmüyordu. Ancak gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik satış baskısı dün ve bugün Fransa seçimlerinin ardından belirginleşti.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini merkez aday Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından euro dolar karşısında altı ayın zirvesine çıktıktan sonra yine kâr satışlarıyla kazanımlarının önemli bir bölümünü geri verdi.

İki hafta önce yapılan ilk seçimlerden bu yana Macron'un zaferine ilişkin fiyatlamalarla euro dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kazanmıştı. Bankacılar son iki gün yaşanan değer kaybını bu yüzde 3'lük değer kazancına ilişkin bir kâr satışı olarak yorumladı.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "Macron rallisi dinerken küresel mali piyasalar kâr realizasyonu sürecine giriyor. Bunda "Mayıs'ta sat ve git" eğilimi de belirleyici oluyor. Dolar/TL kurundaki yükselişi şimdilik yurtdışı kaynaklı bir hareket ve esas itibarıyla da kâr realizasyonu olarak görüyoruz. İlk hedef 3.63-3.64 seviyeleri olabilir" dedi.

Dün akşam saatlerinde 3.56'nın hemen üzerinde işlem gören dolar/TL bu sabah saat 08.31'de güne 3.5905/3.5936 seviyesinden başladı.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.7564/3.7600, euro/TL ise 3.9223/3.9264 seviyesinde.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.48 seviyesinden gerçekleşti.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.32 seviyesindeydi.