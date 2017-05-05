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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar bugün gelecek ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

05 Mayıs 2017 12:00

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,5609 seviyesinde işlem görüyor. 

Amerikan Merkez Bankası (Fed) açıklamalarına dün sabah ilk işlemlerde tepki göstermeyerek güne 3.53 civarında başlayan dolar/TL, gün içinde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki bozulmaya ayak uydurarak 3.57 seviyesine yaklaştı. Bir ara 3.5677 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, genel olarak 3.5550 - 3.5600 aralığında hareket ederek günü geçirdi.

Fed'in açıklamalarını şahin tonda algılayan piyasalar, doların yukarı yönde toparlanmasını destekledi. Ancak analistler bunu hala yeterli güçte görmüyor. Bugün gelecek ABD tarım dışı istihdam verisini bekleyen analistlere göre, verideki sonuç dolardaki güçlenmeyi biraz daha şiddetlendirebilir veya aksine gevşemeye neden olabilir.

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