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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar, 1 Mayıs nedeniyle dün kapalıydı

02 Mayıs 2017 11:57

Dün yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasaların 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olduğu günde 3.55 seviyelerinde seyreden  Dolar/TL , bugün 3.54-3.55 seviyelerinde dalgalanıyor.

ABD'de dün açıklanan veriye göre, mart ayında kişisel harcamalar sabit kaldı, kişisel gelirler yüzde 0.2 arttı. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi martta aylık yüzde 0.1 düşüş beklentisine karşın yüzde 0.2 geriledi. Yıllık PCE fiyat endeksi ise yüzde 1.8’e gerileyerek beklenti dahilinde gerçekleşti. 

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan "Kurda 3.5410 desteğinin de aşağı yönlü kırılmasıyla beraber paritede 3.50 – 3.4980 destek bölgesi hedeflenebilir, 3.50 aynı zamanda geniş dönemli grafiklere de ait olan bir destek seviyesi. 3.5850 direnci üzerine bir hareket de, aşağı yönlü kanalı kırması açısından önem taşıyacaktır." yorumunu yaptı.

 

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