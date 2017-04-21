Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6360, Euro 3,8980 liradan güne başladı.

Bloomberg HT'de yer alan verilere göre Kapalıçarşı'da 3,6340 liradan alınan dolar 3,6360 liradan işlem gören kur daha sonra yükselişe geçerek 3.64 seviyesinden işlem gördü. 3,8960 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,8980 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6450 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,9290 lira olmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda sıkı para politikası duruşunun süreceğini belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz toplantısı haftaya gerçekleşecek. Referandum sonrası MB'nin nasıl bir adım atacağını piyasalar dikkatle izleyecek.