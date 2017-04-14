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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

İsviçreli UBS, evet çıkması halinde Türk lirasının yüzde 3 kadar değer kazanacağını savundu

14 Nisan 2017 12:33

Merakla beklenen 16 Nisan tarihi yaklaştıkça piyasalarda da bir hareketliliğe sebep oluyor. Saat 9:00'da açılan kur yüzde 0.22 yükseldi, Dolar 3.67'den işlem görüyor. Euro da 3.90 sınırında seyrediyor.

Dolar, Türk Lirası karşsıında hafta içinde 3.64 seviyelerine kadar inmiş, referandumdan 'evet' çıkacağına dair beklentinin fiyatlandığı belirtilmişti. 

"'Evet' iyimserliği kısa süreli olacak"

Piyasa senaryolarına bakıldığında referandumda 'evet' çıkacağı beklentisinin iyimserliğe neden olduğuna dair görüş yer alırken bu etkinin kısa süreli olacağına dikkat çekiliyor.  

Bloomberg HT'de yer alan habere göre dünyanın en büyük finans kuruluşlarından İsviçreli UBS, dün yayımladığı bir raporda referandumdan evet çıkması halinde Türk Lirası'nın yüzde 2 - yüzde 3 daha değer kazanacağını söyledi. Orta vadede ise yeni politikaların belirleyici olacağını bildirdi.

Piyasaların 16 Nisan'dan sonra sonucun ne olduğuna bakılmaksızın piyasanın tepkisinin kısa süreli olacağı, siyasi mesajlar ve açıklamaların belirleyici olacağı vurgulanıyor.

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