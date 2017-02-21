Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3,61'li seviyelere kadar gerileyen dolar bugün bankalararası piyasalarda 3,63 civarında hareket ediyor. Euro 3,84'ün üzerinde işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL için 3,6570 seviyesinin direnç, 3,6100'ın destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

Piyasalar yarın açıklanacak olan son Fed toplantısına ilişkin tutanaklar ile en az beş Fed yetkilisinin yapacağı konuşmaları takip edecek.

Merkez Bankası'nın son dönemde attığı sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dolar/TL'nin 3,9417 ile tarihi zirveyi gördüğü 11 Ocak'tan bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 9'a ulaştı.