Dolar güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının ardından yükselişe geçen dolar, güne 3,82 lira seviyelerinde başladı. Euro da 4,08 liradan işlem görüyor.
Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip edecek. Merkez Bankası'nın 24 Ocak'taki faiz kararı kurun yönünde belirleyici olacak.
Yellen ne demişti?
Fed Başkanı Janet Yellen dünkü konuşmasında, ekonominin tam istihdama yaklaşması ve enflasyonun yüzde 2 olan hedeflerine ilerlemeleri nedeniyle faizleri kademeli artırmanın 'anlamlı' olacağını söylemişti.