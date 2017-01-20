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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Fed Başkanı Yellen'ın faizlerin hızlı bir şekilde artabileceği sinyalini veren açıklamasının ardından dolar yükselişe geçmişti

20 Ocak 2017 12:20

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının ardından yükselişe geçen dolar, güne 3,82 lira seviyelerinde başladı. Euro da 4,08 liradan işlem görüyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip edecek. Merkez Bankası'nın 24 Ocak'taki faiz kararı kurun yönünde belirleyici olacak.

 

Yellen ne demişti?

 

Fed Başkanı Janet Yellen dünkü konuşmasında, ekonominin tam istihdama yaklaşması ve enflasyonun yüzde 2 olan hedeflerine ilerlemeleri nedeniyle faizleri kademeli artırmanın 'anlamlı' olacağını söylemişti. 

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