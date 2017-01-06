Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3,64 seviyelerine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL kurunda güne 3,61 lira ile başladı. Euro ise 3,81 seviyelerinde.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Çarşamba akşamı yayınlanan toplantı tutanaklarında FED üyelerinin faiz artışında kararsız olduğunun görülmesi, Amerikan Doları'nın değer kazanmasını sağlamıştı.

Salı günü enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'nin olağanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatılmasını görüşeceğini söylemesi sonrası Dolar/TL kurundaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarak 3,60 ile rekor kırmıştı.