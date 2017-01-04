Dolar güne nasıl başladı?

Doların küresel değer kazancı ve beklentilerin üzerindeki enflasyon verisiyle beraber OHAL'ın 3 ay daha uzatılması üzerine dolar güne 3.59'dan başladı. Euro 3,72 civarında seyrediyor.

Küresel piyasalarda doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı. ABD'de faizlerin artacağı beklentileri endeksin yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.



Dolardan global değer kazancı gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.