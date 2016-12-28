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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalarda sakin seyir devam ediyor

28 Aralık 2016 12:23

Küresel piyasalarda tatiller ve yıl sonuna doğru yatırımcıların beklemeye geçmeleri nedeniyle gerçekleşen düşük hacimli işlemlerde dolar yeni güne 3.52 liranın üzerinde başladı.

Dün gün boyunca 3.50 - 3.51 lira aralığında hareket eden ve kapanışa doğru kademeli olarak 3.5255 liraya yükselen dolar, bugünkü ilk işlemlerde de 3.5267 liraya kadar çıktı. 

Euro da, dünkü 3.68 liranın üzerindeki kapanışının ardından, bugünün ilk işlemlerinde 3.69 lirayı aşarak 3.6957 liraya kadar yükseldi.

Yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememesi nedeniyle sakin seyir gözleniyor. Yurtiçinde anayasa değişiklik çalışmaları ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

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