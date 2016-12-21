Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne 3.51'den başlarken Euro da 3.66'dan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2017'de öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentisiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL şu sıralarda 3.51'den ( 09:16) işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde seyretmesi ve avro/dolar paritesinin 1,05'in altında kalmasının küresel piyasalarda doların güç kaybetmesini zorlaştırdığını belirterek teknik açıdan 3,4680'in önemli destek, 3,5200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fed'in geçen haftaki toplantısında gelecek yıl için üç faiz artışı öngörmesiyle dolar yükselmişti. Dolar 3,54'ü aşsa da 3,50 seviyelerinde seyretmeye devam etti.



Piyasalar Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından çıkacak sonucu bekliyor. Fed'in faiz artırım kararının ardından Merkez'in de faizde yukarı yönlü adım atması bekleniyor.