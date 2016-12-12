Dolar güne nasıl başladı?

Türk Lirası dolar karşısında, İstanbul'da Cumartesi günü 44 kişinin hayatını kaybetmesine ve 150 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı sonrası haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1 değer kaybederek 3.5131 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL 2 Aralık'ta 3.5935 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Singapur'da Oanda Corp. kıdemli traderı Stephen Innes, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, "Türk Lirası riske duyarlı bir para birimi ve siyasi riskler hızlanacak" dedi ve "Gelişen piyasasalar kısa vdede, ABD faizinin yönü konusunda görüşümüzün güçlenmesi ile birlikte sıkıntı çekmeye devam edecek" şeklinde görüş bildirdi.