Dolar güne nasıl başladı?

Doların küresel paralar karşısındaki yükselişi ve yurtiçi taraftaki gelişmelerin etkisiyle geçtiğimiz haftayı 3.45 seviyesinin üzerinde tamamlamayan dolar/lira, Pazartesi günkü erken işlemlerde 3.42 seviyesinin altını gördü.

Doların, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki sürpriz başarısından bu yana özellikle gelişen piyasa paraları karşısındaki yükselişi, liranın kayıplarında etkili olmuştu. Trump'ın kamu harcamalarını artıracağı yönündeki vaatleri, enflasyonun ve büyümenin hız kazanacağı yönündeki yatırımcı beklentilerinin güçlenmesine neden olmuştu.

Fed'in Aralık ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri yüzde 100 seviyesine tırmanmasıyla birlikte gelişen piyasa paraları rekor seviyelere gerilemişti. Bu hafta açıklanacak, ABD parasının seyrini değiştirebilecek ABD GSYİH, kişisel harcamalar ve tarım dışı istihdam verileri öncesi yatırımcıların beklemede kalmasıyla birlikte dolar, yükselişine ara verdi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.58 düşerek 1,247.54 seviyesine geriledi. ABD Doları, Japon Yeni karşsıında yüzde 1.19 gerileyerek 111.87 seviyesinden alıcı bulurken, euro karşısında yüzde 0.62 değer kaybetti ve 1.0655 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, TSİ 09:17'de Türk Lirası karşısında yüzde 0.83 değer kaybederek 3.4236 seviyesinden işlem gördü.