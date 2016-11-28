T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Haftayı 3.45 seviyesinin üzerinde tamamlamayan dolar/lira, Pazartesi günkü erken işlemlerde 3.42 seviyesinin altını gördü

28 Kasım 2016 12:16

Doların küresel paralar karşısındaki yükselişi ve yurtiçi taraftaki gelişmelerin etkisiyle geçtiğimiz haftayı 3.45 seviyesinin üzerinde tamamlamayan dolar/lira, Pazartesi günkü erken işlemlerde 3.42 seviyesinin altını gördü.

Doların, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki sürpriz başarısından bu yana özellikle gelişen piyasa paraları karşısındaki yükselişi, liranın kayıplarında etkili olmuştu. Trump'ın kamu harcamalarını artıracağı yönündeki vaatleri, enflasyonun ve büyümenin hız kazanacağı yönündeki yatırımcı beklentilerinin güçlenmesine neden olmuştu.

Fed'in Aralık ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri yüzde 100 seviyesine tırmanmasıyla birlikte gelişen piyasa paraları rekor seviyelere gerilemişti. Bu hafta açıklanacak, ABD parasının seyrini değiştirebilecek ABD GSYİH, kişisel harcamalar ve tarım dışı istihdam verileri öncesi yatırımcıların beklemede kalmasıyla birlikte dolar, yükselişine ara verdi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.58 düşerek 1,247.54 seviyesine geriledi. ABD Doları, Japon Yeni karşsıında yüzde 1.19 gerileyerek 111.87 seviyesinden alıcı bulurken, euro karşısında yüzde 0.62 değer kaybetti ve 1.0655 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, TSİ 09:17'de Türk Lirası karşısında yüzde 0.83 değer kaybederek 3.4236 seviyesinden işlem gördü.

ETİKETLER

dolardolar ne kadardolar güne nasıl başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24