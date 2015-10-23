Dolar güne nasıl başladı?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euro bölgesinde düşük enflasyon ile mücadele için yeni parasal genişleme adımlarının sinyali vermesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde risk iştahını arttırması TL'deki dünkü değer kazançlarının bu sabah da devam etmesini sağladı. Dolar bu sabah 2.86 sularında işlem görüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ECB Başkanı Mario Draghi, dün düşük enflasyon ile mücadele etmek için alınabilecek önlemleri Aralık ayında gözden geçirilebileceğini ve merkez bankasının bu ay mevduat faizini daha da düşürmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Somut adım beklenmiyordu

Draghi tahvil alımlarının enflasyon patikasında hedeflere uygun sürdürülebilir bir seyir görülene kadar devam edileceğini de söyledi. ECB'nin dün kapılarını ilave parasal genişleme önlemlerine açık tutması fakat euro bölgesi enflasyon gelişmelerini takip etmeye devam ederek, bu yönde somut herhangi bir adım atması beklenmiyordu. Ancak bankacılar ECB'nin açıklamalarından bankanın ilave genişleme önlemlerine piyasaların beklentisinin de yakın olabileceği sinyalini aldıklarını belirttiler.

Kazanç yüzde 3.5'e yaklaştı

Piyasada dünkü karar sonrası Aralık ayında aylık 60 milyar euro olan tahvil alımlarının 70 milyar euroya çıkabileceği ve bankalara yönelik gecelik mevduat oranını da mevcut eksi yüzde 20 seviyesinden eksi yüzde 0.3'e çekebileceği beklentisi kuvvetlendi. Eurodolar iki ayın en düşük seviyesine gerilerken TL'nin euro karşısındaki değer kazancı ise parite etkisiyle daha belirgin hissedildi. TL'nin dolar karşısındaki bir günlük değer kazancı yüzde 1'i aşarken euro karşısındaki kazanç ise yüzde 3.5'e yaklaştı.

Dün 2.90'a dayanmıştı

Dün ECB kararı öncesi 2.8950'li seviyelerde olan ve akşam saatlerinde 2.87 civarına kadar gerileyen dolar/TL bu sabah güne 0851'de 2.8650/2.8660 seviyesine gerileyerek başladı. Dün ECB öncesi 3.09'un hemen altında olan sepet bazında TL ise dün akşam saatlerinde 3.04'ün altına geriledikten sonra bu sabah aynı saatte 3.0244/3.0258 seviyesindeydi. Hareketin en belirgin hissedildiği euro/TL ise dün güne başladığı 3.28'li seviyelerden 3.20'lere gerileyerek dünü tamamladı. Euro/TL bu sabah ise aynı saatte düşüşünü sürdürerek 3.1840/2.1857 seviyesindeydi.

Tahvil bonoda son durum

Tahvil bono piyasasında ise 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.88, valörde son işlemde yüzde 9.75 seviyesindeydi. Dün 10 yıllık gösterge tahvilde bir günlük düşüş 25 baz puana ulaştı. Bu seviye en son Ağustos ortasında görülmüştü. Öte yandan 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvil de dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.25, valörde son işlemde yüzde 10.13 seviyesindeydi.

AKP-CHP koalisyonu olumlu yansır

Piyasalarda ağırlıklı olarak yurtdışına paralel bir seyir görülse de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken, yapılan anketler AKP'nin tek başına iktidarı garanti edemediğine işaret ederken, seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalacak olması ve olası bir AKP-CHP koalisyonunun TL'ye olumlu yansıyacağı belirtiliyor.