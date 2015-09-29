Dolar güne nasıl başladı?

Fed'in faizleri küresel ekonominin yavaşlama sinyalleri gösterdiği bu dönemde artırabileceği endişeleri ve Çin'de sanayi firmalarının kârlarının son dört yılın en hızlı düşüşünü yaşadığını gösteren veriler ile küresel riskten kaçış eğilimi artarken Dolar, TL karşısında 3,06'nın üzerinde güne başladı.

Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olduğu Perşembe günü 3.0750 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, dün akşam saatlerinde 3.0460/3.0470 seviyesinden işlem görüyordu. Kur güne 0816 itibarıyla 3.0662/3.0670 seviyesinde yükselerek başladı. Dün akşam 3.22 civarında olan sepet bazında TL aynı saatte 3.2600/3.2613, 3.40 civarındaki euro/TL ise 3.4538/3.4556 seviyesinden işlem gördü.



Hürriyet'te yer alan habere göre, dış piyasalarda Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerinin yanı sıra yurtiçinde siyasi ve güvenlik endişeleri ise TL'de baskı yaratmaya devam eden diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dış piyasalardaki olumsuz hava devam ediyor. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde başlayan satış dalgası dün de devam etti. Türkiye özelinde ise dışarıdaki bu olumsuz havanın yansımasını azaltacak tek bir etken bile bulunmuyor. Kurda bugün yeni zirvenin test edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

Reel kesimde güven azaldı



Öte yandan yurtiçinde de veriler olumlu sinyal vermiyor. Siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve TL'deki değer kaybı nedeniyle Eylül'de Ocak 2009'dan bu yana en düşük değerini alan tüketici güven endeksinin ardından dün açıklanan reel kesim güven endeksi de Aralık 2012'den beri ilk kez ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm anlamına gelen 100 seviyenin altına inerek 99.1 seviyesine geriledi.



Bugün ise TÜİK'in 10.00'da açıklayacağı ekonomik güven endeksi ve Ağustos ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısı takip edilecek.

Gözler ABD verilerinde



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Çarşamba günü yaptığı konuşmada faiz artırımının bu yıl içinde yapılabileceği sinyali vermesi ardından piyasalar ABD verilerine odaklanmış durumda. Bu çerçevede özellikle de Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verisi bekleniyor.



New York Fed Başkanı William Dudley de Fed'in bu yıl içinde faiz artırma planını muhafaza ettiğini ve merkez bankasının Ekim ayındaki toplantıda bile adım atılabileceğini söyledi.

Tahvil/bono piyasasında dün 10 yıllık gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilin bileşik faizi spot kapanışta ortalama yüzde 10.89, valörde saat son işlemde yüzde 10.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.58 seviyesindeydi.