T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar, dün akşam 2.71 seviyelerinde işlem görmüştü

06 Mayıs 2015 12:23

Dolar/TL dün akşam işlem gördüğü 2.71 seviyelerinden sonra bu sabah 2,70'in üzerinde güne başladı.

Tarihi seviyelere yakın bir seyir izleyen dolar/TL'de genel seçim öncesi negatif ayrışma sürerken; piyasada Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un açıklaması ve ABD faiz artışları hakkında ipucu edinmek için tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

 

2.70'in üzerine çıktı

 

Dolar/TL dün akşam işlem gördüğü 2.71 seviyelerinden bu sabah 08.24'te 2.7025/2.7100 seviyesinde güne başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 2.8696/2.8779 seviyesindeydi.

Dolar endeksi dün gördüğü bir haftanın zirvesi olan 95.946'dan 94.794'e kadar geriledikten sonra bu sabah 94.888 düzeyinde bulunuyor.

TL'de yılbaşından beri dolar karşısında yaşanan değer kaybı yolsuzluk sorunlarıyla uğraşan Brezilya'yı da geride bırakarak, yüzde 14 civarında seyrederken; en çok karşılaştırılan para birimlerinin başında yer alan Güney Afrika randı ise aynı dönemde sadece yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Euro/TL kuru ise, 3.0362 TL'den işlem görüyor

ETİKETLER

dolarekonomigüne nasıl başladırakamlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24