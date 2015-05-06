Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL dün akşam işlem gördüğü 2.71 seviyelerinden sonra bu sabah 2,70'in üzerinde güne başladı.

Tarihi seviyelere yakın bir seyir izleyen dolar/TL'de genel seçim öncesi negatif ayrışma sürerken; piyasada Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un açıklaması ve ABD faiz artışları hakkında ipucu edinmek için tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

2.70'in üzerine çıktı

Dolar/TL dün akşam işlem gördüğü 2.71 seviyelerinden bu sabah 08.24'te 2.7025/2.7100 seviyesinde güne başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 2.8696/2.8779 seviyesindeydi.

Dolar endeksi dün gördüğü bir haftanın zirvesi olan 95.946'dan 94.794'e kadar geriledikten sonra bu sabah 94.888 düzeyinde bulunuyor.

TL'de yılbaşından beri dolar karşısında yaşanan değer kaybı yolsuzluk sorunlarıyla uğraşan Brezilya'yı da geride bırakarak, yüzde 14 civarında seyrederken; en çok karşılaştırılan para birimlerinin başında yer alan Güney Afrika randı ise aynı dönemde sadece yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Euro/TL kuru ise, 3.0362 TL'den işlem görüyor