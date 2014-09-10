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Ekonomi

Dolar güne hızlı başladı; Mart'tan bu yana en yüksek seviyede

Türk Lirası, küresel piyasalarda yüksek düzeyini koruyan dolar karşısında değer yitirmeye devam ediyor

10 Eylül 2014 12:58

Yeni haftaya 2.16 lira düzeyinde başlayıp, dün 2,2032 liraya kadar çıktıktan sonra, kapanışa doğru 2,1980 liraya gerileyen dolar bugünün ilk işlemlerinde 2,2071 lira ile Mart ayından bu yana en yüksek düzeylere çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminden dolayı küresel piyasalarda gerileyen euro, euro/dolar paritesinin etkisiyle lira karşısında 2,8535 liraya kadar çıkınca, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri de 2,53 sınırına dayandı. ABD Merkez Bankası'nın yayınladığı bir araştırmanın, yatırımcıların faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalmasını beklediklerini ortaya koyması, dünden itibaren doların tırmanışını tetikledi.

ABD para birimi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken, dünkü yüzde 1.65 dolayında artışıyla en çok lira karşısında yükseldi. Analistler, liranın hızlı değer yitirmesinde Türkiye'nin yüksek cari açık ve yüksek enflasyon riskleri nin etkili olduğuna dikkat çekiyorlar. Piyasalar bugün, küresel gelişmelerin yanında, saat 10.00'da açıklanacak Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesine ilişkin verileri de izleyecek.

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