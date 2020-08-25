Dolar güne güçlü başladı, küresel piyasaların aksine lira karşısında yükselişte

Dolar güne yükselişle başlayarak 7.38 TL seviyesine kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda dolar endeksi kısa bir toparlanmanın ardından dokuz haftalık düşüş eğilimini koruyor. Endeks bu hafta da gelişen ve gelişmiş ülkelerin paraları karşısında değer kaybederken endeks 93.0 seviyesinde dalgalanıyor. Ancak Türk lirasının diğer paralar karşısındaki negatif ayrışması devam ediyor. Dolar bu sabah 7.3852 TL seviyesine kadar yükseldi.

Euro 8.71 TL, sterlin ise 9.66 TL’den işlem görüyor.

Altın ise dalgalı pozisyonda seyrediyor. Ons fiyatı 1939 dolardan işlem görürken 461 TL’ye kadar çıkan altın sabah saatlerinde 458,9 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 742 TL, cumhuriyet altını ise 3 bin 56 TL’den alıcı buluyor.