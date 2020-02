Dolar güne düşüşle başladı

ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği endişeleriyle dün 5.50 seviyesinin üzerini gören Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Çarşamba gününe hafif düşüşle 5.48'in altında başlayan kur, sabah saatlerinde 5.49'un üzerine çıkarak TSİ 10:02'de 5.4958'den alıcı buldu. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 0.30 değer kazandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti nedeniyle baskı altında bulunan TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Bolton, Pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni

bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bolton'a sert tepki göstermişti. Bolton dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Kalın görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Bolton'la çekilme sürecini konuştuklarını söyleyerek, "Nasıl olacağı, dağıtılan silahların ne olacağı, ABD üslerinin akıbeti gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi. Kalın, "ABD 'bizimle koordine olmadan operasyon doğru olmaz' demişti; herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız... Biz her an hazırız, her türlü terör tehdidine karşı gerekli adımları her an atarız" ifadesini kullandı.