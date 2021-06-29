Dolar güne 8,69 seviyesinden başladı; euro 10,34

Dolar güne 8,70 seviyesinin hemen altında 8,69 seviyesinden başladı. Euro ise güne hafif kayıpla 10,34 civarında başladı.
Dolar haftanın ilk işlem günü olan pazartesi yatay hareketle başlayıp dar bir aralıkta seyretmiş, 8,73'ten başladığı güne hafif kayıpla 8,68 düzeyinde kapatmıştı.
Euro ise aynı işlem gününde yatay seyirde 10,41'den başladığı günü hafif kayıpla 10,36 seviyesinde kapatmıştı.
Dolar/TL'deki kayıplarda dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvil getirilerinin 1,52 düzeyinden yüzde 1,47'lere çekilmesi etkili oluyor.
Bugün yurtiçi piyasalarında gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı "ekonomik güven endeksine" çevrilmişken, yurt dışı piyasalarında ise ABD "tüketici güven endeksi" ile Almanya "tüketici fiyat endeksi" (TÜFE) izlenecek.
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