Dolar güne 8.62 seviyesinden başladı; gözler ABD enflasyon verisinde

Döviz yeni güne yatay seyrine devam ederek başladı.

Dolar güne 8,62 seviyesinden başlarken, önceki gün kapanışta 8,60 seviyesinde işlem görüyordu.

Euro ise açılışta 10,10 civarında hareket ederken, dün kapanışta 10,09 seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda ise bugün ABD ve Almanya'dan gelecek enflasyon verileri bekleniyor.

ABD'de yükselen enflasyon karşısında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para duruşunda sıkılaşmaya gidip gitmeyeceği küresel dolar fiyatlarında etkili olacak.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, kurumun varlık alımlarının azaltıp azalmayacağı konusunda resmi tartışmaların başladığını açıkladı.

ABD'de enflasyon bir önceki ayda 0,9'luk artış göstermişti. Enflasyonun bu ay ise 0.5 gerilemesi bekleniyor.

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