Dolar güne 8.60 liranın üzerinde başladı; gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekti. Söz konusu kararın ardından iç piyasada dolar yeni güne 8.60 liranın üzerinde başladı.

İç piyasada ise gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. TCMB'nin yüzde 19 olan politika faizi sabit tutması bekleniyor. Analistlere göre, Türkiye'de politika faizinin yüzde 19 ile yüksek düzeyde bulunması, liranın daha çok değer yitirmesini sınırlandıran en önemli unsur olmayı sürdürüyor.

Döviz piyasalarında;

Güne 8.60'ın üzerinde başlayan dolar, en düşük 8.6029 lira ve en yüksek 8.6354 lirayı gördükten sonra, 8.61 – 8.62 lira aralığından işlem görüyor.

Euro ise en düşük 10.3325 lira ve en yüksek 10.3693 lirayı gördükten sonra, 10.34 – 10.35 lira aralığında seyrediyor.

Sterlin ise iç piyasada, en düşük 12.0539 lira ve en yüksek 12.0953 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyor.