Dolar güne 8.58 seviyesinden başladı; euro 10.18

Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan ABD üretici fiyat endeksinin (ÜFE) dün beklentilerin üstünde gerçekleşmesinden sonra değer kaybeden dolar, yeni güne 8,60 seviyesinin altında başladı.
ABD'de üretici endeksi dün beklentilerin üstüne çıkarak yüzde 1 olarak gerçekleşmişti.
Dolar ise açılışta 8,58 seviyesinden işlem görürken, dün kapanışta ise 8,59 seviyesindeydi.
Dolar, yaklaşık 1 ay sonra ilk kez 8,60 seviyesinin altında işlem görüyor.
Euro ise önceki kapanış seviyesinin üstünde yeni güne başladı. Euro, 10,18 bandından yeni güne yükselişle başlarken dün günü 10,16 seviyesinden kapatmıştı.
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