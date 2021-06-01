Dolar güne 8,50 liradan başladı; Euro 10,38

Politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde 8.6136 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gören dolar, yeni güne 8.50 lira dolayında başladı.

Dolar en düşük 8.4814 lira ve en yüksek 8.5026 lirayı gördükten sonra, 8.49 – 8.50 lira aralığında seyrediyor. Euro ise en düşük 10.3725 lira ve en yüksek 10.4003 lirayı gördükten sonra, 10.38–10.39 lira aralığında işlem görüyor. Sterlin ise en düşük 12.0695 lira ve en yüksek 12.1081 lirayı gördükten sonra, 12.08 – 12.09 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22181 - 1.22365 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.