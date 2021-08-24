Dolar güne 8.42 seviyesinden başladı; euro 9.89

Döviz kurları yeni güne yatay bir seyirle sakin başladı.

Dolar, 8,50 seviyesinin altında seyretmeye devam ederken, güne 8,42 seviyesinden başladı. Önceki gün kapanışta da yine 8,42 seviyesinde seyreden dolar, gün içi en yüksek 8,44'e çıkarken, en düşük 8,40 seviyesine geriledi.

Euro ise 10 lira seviyesinin altında dalgalanmaya devam ederken güne 8,89 lira seviyesinden başladı. Euro, dün günü 9,90 liradan kapatmıştı. Gün içi en yüksek 9,92'ye çıkarken, en düşük ise 9,86 seviyesine gerilemişti.

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