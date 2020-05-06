Dolar güne 7 liranın üstünde başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu bugün uluslararası yatırımcılara anlatacak. Piyasalar bu görüşmelerin detaylarını merak ederken dolar/TL güne 7 seviyesinin üstünde başladı.

Bakan Albayrak’ın uluslararası yatırımcılarla düzenleyeceği telekonferansın izleneceği yeni güne Dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı. Bakan Albayrak’ın uluslararası yatırımcılarla telekonferansı saat 16.00’da başlayacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında bankaların elindeki kaynakların Türkiye'de kullanılmasına yönelik kararlar aldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğunu, iyileşen 5 bin 119 kişi ile birlikte toplam 73 bin 285 kişinin iyileştiğini açıkladı.

İngiltere ve ABD görüşüyor

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Covid-19 nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başlıyor. Trump, salgın sonrası ortaya çıkan durum ile başa çıkmanın ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte corona virüsü salgını ile mücadele için oluşturulmuş olan görev gücünün faaliyetlerine son vereceklerini bildirdi.