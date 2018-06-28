Dolar güne 4.62 seviyesinden başladı

Dolar/TL yeni günün ilk saatlerinde 4.62'den işlem görürken, Euro da 5.35 liradan el değiştiriyor.

Seçimden hemen sonra haftanın ilk iki işlem gününde oldukça geniş bir aralıkta dalgalı seyir izleyen dolar/TL, dün 4.60 üzerinde dengelenmeye çalıştı. Gün içerisinde 4.65’e kadar çıkan kur, dolar endeksindeki yükselişe rağmen akşam saatlerinde 4.60 seviyesinin altını test etti.

Dolar/TL yeni güne hafif yükselişle başlayarak 4.62-63 bandında seyrediyor. Euro da aynı dakikalarda 5.35 liradan el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1562 seviyelerinde.

TL’nin son iki gündür diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha iyi performans gösterdiğini aktaran analistler, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar açıklığa kavuşmadıkça dolar/TL’de temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Ağustos vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 5 sent düşerek varil başına 77.57 dolara indi.

Altının ons fiyatı da 1251.90 dolardan işlem görüyor.