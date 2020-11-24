Dolar gittiği yeri unutmadı, yeniden 8 lirayı geçti!

Geçen haftayı 7,55'in altında kapatan dolar/TL yeniden 8 lirayı geçti. Gün içinde en düşük 7.8445 lirayı ve en yüksek 8.0502 lirayı gördükten sonra dolar kuru, 8.02'lerde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararıyla gerileyen dolar kuru, sabah saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aktif rasyosu kararının kaldırılmasını açıklamasıyla 7,87 düzeyine kadar gerilemişti.

Saat 12.40 itibariyle 8,00 lira seviyesine yükselen dolar kuru, saat 12.43 itibariyle 7,97'den işlem görmeye başladı. Öğleden sonra yukarı yönlü hareket eden dolar 8.0502 liraya kadar yükselirken, 8.01-8.02 aralığında işlem görüyor.

Euro ise en düşük 9.2899 lira ve en yüksek 9.5623 lirayı gördükten sonra, 9.51- 9.53 lira aralığında işlem görüyor.