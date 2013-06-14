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Ekonomi

Dolar 'Gezi' öncesine döndü

ABD doları üst üste dört gündür düşüyor

14 Haziran 2013 14:23

Hafta başında 1,91'e yaklaşan dolar, Merkez'in müdahalesi sonrası düşmeye devam ediyor. Dolar/TL'de seviye Gezi Parkı eylemleri öncesi seviyesine geriledi.

Dolar bugün 1,8550’nin altına gerileyerek Gezi Parkı prostestolarının başladığı 28 Mayıs’taki seviyelerine geriledi.

Salı günü ABD Doları'nın 1,91'e yaklaşmasının ardından MB'nin müdahalesi ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak düştü.

Sabahki işlemlerde dolar liraya karşı yüzde 0,05 değer kaybıyla 1,8592 lirayı gerileyerek güne başlamıştı.

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