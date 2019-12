Dolar geriledi, borsa kaybetti

Serbest piyasada akşam dolar 1,5780 YTL, Euro 1,9940 YTL'den işlem gördü. Amerika ve Avrupa borsalarının dün yükselişle kapanması Asya'yı olumlu etkiledi ve Asya borsaları genelde günü yükselişle tamamladı. İMKB hisseleri ise yüzde 2 değer kaybetti.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5810 YTL, Euro 2,0200 YTL'den güne başlamış, serbest piyasada önceki akşam doların satış fiyatı 1,5970 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0300 YTL olmuştu.



Borsada kayıp yüzde 2



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 488,75 puan gerileyerek 23.936,73 puandan kapandı.



Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 1,79 artarak 8.004,10 puan oldu.



Hong Kong ve Şanghay'da borsa yüzde 2-3, Singapur'da yüzde 1,4yükseldi.



Tayvan ve Hindistan'da borsa düştü, Güney Kore'de ise borsanın değeri neredeyse değişmedi.

Avustralya S&P/ASX endeksi yüzde 0.28'lik artışla 3538.20 puandan seansı kapattı.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi açılışta 129 puan azalarak 8.289 puana indi. Nasdaq Bileşik Endeksi de açılışta yüzde 2,38 geriledi.



Petrol fiyatları



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra yükseldi.



ABD tipi hafif ham petrolün Ocak teslimi fiyatı 84 sent artarak varili 47,80 dolara çıkarken, Londra'da Brent tipi petrol de 82 sent değer kazanarak varili 46,26 dolardan satılıyor.



OPEC aralık toplantısında üretim miktarını açıkladı



Katar Petrol Bakanı Abdullah el-Attiye, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 17 Aralık'taki toplantısında, petrol üretim miktarını azaltacağını bildirdi.



El-Attiye, Dubai'de düzenlenen bir petrokimya konferansı sırasında yaptığı açıklamada, Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenecek OPEC toplantısında üretim kesintisi yapılacağından emin olunması gerektiğini söyledi.



El-Attiye, "Fakat (üretim kesintisinin) ne kadar olacağını bilmiyorum, orada tartışacağız" dedi.



Katar Petrol Bakanı, OPEC'in piyasadaki arz fazlası ham petrol konusunda endişeli olduğunu belirterek, petrol fiyatlarının, varili 70 doların altına düşmesinin petrol ve gaz kapasitesinin artırılması projelerini tehdit ettiğini ifade etti.



"Benim endişem petrol fiyatlarının daha da düşmesi" diyen El-Attiye, bu durumda birçok projenin ertelenebileceğini belirtti.