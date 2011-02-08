-DOLAR GERİLEDİ AVRO YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5790 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,1530 liraya yükseldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5760 liradan alınan dolar 1,5790 liradan, 2,1480 liradan alınan avro 2,1530 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5800 lira olan dolar güne 1,5750 liradan, 2,1350 lira olan avro 2,1470 liradan başlamıştı.