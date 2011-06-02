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Ekonomi

DOLAR GERİLEDİ, AVRO YÜKSELDİ   İSTANBUL (A.A)

02 Haziran 2011 20:50

-DOLAR GERİLEDİ, AVRO YÜKSELDİ   İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5890liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,2970 liraya yükseldi. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5860 liradan alınan dolar 1,5890 liradan, 2,2920 liradan alınan avro 2,2970 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5910 lira olan dolar güne 1,6010 liradan, 2,2940 lira olan avro 2,3000 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5800 lira, en yüksek 1,5840 lira, satışta en düşük 1,5870 lira, en yüksek 1,5900 lira seviyesinde işlem görüyor.

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