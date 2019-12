dolar gelişimi hava raporundan çok izleniyor

Türkiye’de “kriz ısırırken” politikacıların yeni bir IMF anlaşması gereği konusunda tartıştıklarına dikkat çekildi



İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye’de daha önce yaşanan döviz krizleri nedeniyle insanların enflasyon ve döviz kurlarını hava tahminlerinden daha çok izlediğini belirtti. Gazete, birkaç Avrupa ülkesinin harekete geçmesine rağmen IMF anlaşması konusunda Türkiye’de siyasi bir kavganın patlak verdiğini de yazdı



İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’deki iç kaynaklı döviz krizleri tarihi nedeniyle “birçok insanın, enflasyon ve döviz kurlarını hava tahminlerinden daha çok izlediğini” yazdı. Yapılan rehabilitasyon çalışmaları sayesinde sarsılan ABD ve Batı Avrupa bankalarına kıyasla Türk bankalarının “muhafazakar ve iyi sermayeleştirilmiş” gibi göründüğüne dikkat çekilen gazetedeki haberde, “Ancak bu, 5 yıllık refahı fonlayan yabancı sermaye girişleri azalırken, ülkeyi keskin bir ekonomik yavaşlamayı yaşamaktan kurtarmayacak” denildi.



Financial Times şöyle devam etti: “Siyasiler, durumun ciddiyetini kabul etmeye isteksiz ve 2009 yılı için yüzde 4 büyüme hedefini koruyor. Bu oran, bağımsız tahminlerden çok daha yüksektir ve bütçe planlarının dayandığı varsayımları gölgeliyor.” İngiliz gazetesi, IMF’nin son olarak gelecek yıl için yüzde 3 büyüme tahmin ettiğini anımsatarak, yavaş büyümenin, genç ve hızlı büyüyen bir nüfus için iş olanaklarını yaratmaya çabalayan bir ülke için “acı verici” bir görünüm oluşturduğunu vurguladı.



IMF ilişkilerinde belirsizlik



Gazete Türkiye’de “kriz ısırırken” politikacıların yeni bir IMF anlaşması gereği konusunda tartıştıklarına dikkat çekti. FT, “Küresel krizin Türkiye’deki olumsuz etkilerinin kanıtları artarken ülkenin yine IMF’ye başvurması gerekip gerekmediği konusunda siyasi bir kavga patlak verdi” diye yazdı.



Gazete, “Siyasiler, durumun ciddiyetini kabul etmeye isteksiz ve 2009 yılı için yüzde 4 büyüme hedefini koruyor. Bu oran, bağımsız tahminlerden çok daha yüksektir ve bütçe planlarının dayandığı varsayımları gölgeliyor” yorumunu da yaptı. Son stand-by anlaşmasının geçen Mayıs ayında sona erdiğini anımsatan gazete, birkaç Avrupa ülkesinin IMF’den yardım almak için harekete geçmesine karşın Türk politikacılarının Ankara’nın dış desteği olmadan yapabileceğini söylediklerini kaydetti.

Bu çerçevede Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kriz ortamında IMF’nin isteklerine boyun eğerek yarınlarımızı karanlığa sokamayız” yolundaki beyanını da aktardı.