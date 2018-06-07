Dolar "G-7 zirvesi" öncesinde güçsüz seyrediyor

Dolar, Cuma günü başlayacak G – 7 zirvesinin küresel ticarete ilişkin anlaşmazlıkların fitilini tekrar ateşleyebileceği yönündeki endişelerin etkisiyle önemli paraların çoğu karşısında değer kaybetti. Dolar Türkiye saati ile 08:30'da 4.5402 seyrinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulama kararı sonrasında altı ülkenin maliye bakanları aynı şekilde karşılık verileceğini açıklamıştı. G - 7 liderleri Quebec'te bir araya gelecek.

Tokyo'da Societe Generale Döviz ve para piyasası satışları birimi yöneticisi Kyosuke Suzuki, “G – 7 zirvesi öncesinde ticaret konusunun tekrar ısınıyor olması dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Zirveye ilişkin belirsizlik artıyorçünkü ABD ile diğer ekonomiler arasında açık bir çekişme var.” dedi.

ABD Doları'nın G – 10 paraları karşısındaki seyrini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü TSİ 07:50'de yüzde 0.10 ekside 1,169.01 puana geriledi.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.15 artıda 1.1792 seviyesinden işlem gördü. Dolar/yen paritesi, yüzde 0.24 ekside 109.92 seviyesinden alıcı buldu.