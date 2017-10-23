Dolar fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL kuru, dün TSİ 22:40 sıralarında 3.7204 seviyesine kadar çıktı. Sonra kademeli olarak 3.69'a düşen kur 09:57 itibariyle 3.7013 seviyesinden işlem görüyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre, analistler, Türk Lirası'nın Asya seansında sert düşüşün ardından, satışların diğer gelişen piyasa paralarına yayılabileceği endişeleri ile birlikte, izlenecek para birimlerinden biri oldu. TL'de ilk işlemlerde görülen satışların, CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın haftasonu yaptığı konuşmada ABD'ye yönelttiği eleştirilerden kaynaklandığı kaydediliyor.

TL iki hafta önce, Temmuz 2015'teki başarısız darbe girişiminden bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmişti.

Öte yandan, MSCI Gelişen Piya Paraları Endeksi son altı haftanın beşinde düştü.