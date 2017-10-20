Dolar fiyatlarında son durum ne?

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/Türk lirası 3.6606 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6580'dan kapatmıştı. Euro/Türk Lirası 4.3250'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1811 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 57.34, altının ons fiyatı da 1283.74 dolardan işlem görüyor.

Dünya'nın haberine göre, dolar endeksindeki geri çekilme, gelişmekte olan ülke piyasalarında karışık seyirlere neden olurken, dolar/Türk Lirası kuru yönünü aşağı çevirdi.

Hafta başında 3.70 sınırını test eden kur, dün 3.66 seviyesinin altına sarkarak 3.6550'ye kadar indi. Ancak, bu seviyede kalmakta güçlük çeken kur, 3.66 seviyesinde dengelenmeye çalıştı.

Kurun 3.65-3.70 aralığında seyrini sürdürdüğünü ve 3.65 desteğinin üzerinde güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan analistler, 3.65 çevresinde ısrarcı olduğu müddetçe yukarı yönde tepkilerin devam edebileceğini öngörüyor. Buna karşın, geri çekilmelerde 3.65 altında 3.60-3.65 aralığının gündeme gelebileceği kaydediliyor.