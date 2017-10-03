Dolar fiyatlarında baskı devam ediyor

Jeopolitik riskler ve Fed beklentisiyle üç haftadır sert yükselen dolar fiyatlarında baskı sürüyor.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin hemen altında seyrediyor.

Bigpara'nın haberine göre, Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test ettikten sonra güne 3.5800/3.5820 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 9.51 itibarıyla 3.5751 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1897 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1716 seviyesinde işlem gördü.

TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam ediliyor. Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda ise güçlü ABD ISM imalat endeksi verisinin Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükselirken; dolar bir buçuk ayın zirvesine ulaştı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.891 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 93.848 seviyesinde.

Ard arda üçüncü gün yükselişini kaydetmeye hazırlanan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri dün yüzde 2.371 ile üç ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün yüzde 2.351'e yükseldi.

Tahvil bono piyasası

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 11.89 olarak gerçekleşti.